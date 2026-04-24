Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo sucht Zeugen nach Raub - Wer kann Hinweise geben?

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen suchen nach einem Raub, der sich am 24. März 2026 in der Hannoverschen Straße ereignet hatte. Hier hatte ein derzeit unbekannter Täter einen 24-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters gegen 19.20 Uhr angegriffen und anschließend bestohlen. Der Unbekannte erbeutete hierbei einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Mit dem erbeuteten Geld entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Während des Raubes war der Täter in Begleitung zwei weiterer Personen, welche sich jedoch nicht an der Tat beteiligten.

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten der Kriminalpolizei Mühlhausen Zeugen, die Angaben zur Tat, dem Täter oder seinen Begleitern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0074231

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