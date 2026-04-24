PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo sucht Zeugen nach Raub - Wer kann Hinweise geben?

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen suchen nach einem Raub, der sich am 24. März 2026 in der Hannoverschen Straße ereignet hatte. Hier hatte ein derzeit unbekannter Täter einen 24-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters gegen 19.20 Uhr angegriffen und anschließend bestohlen. Der Unbekannte erbeutete hierbei einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Mit dem erbeuteten Geld entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Während des Raubes war der Täter in Begleitung zwei weiterer Personen, welche sich jedoch nicht an der Tat beteiligten.

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten der Kriminalpolizei Mühlhausen Zeugen, die Angaben zur Tat, dem Täter oder seinen Begleitern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0074231

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 10:34

    LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr in der Parkallee ein Verkehrsunfall. Als das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt halten musste, fuhr der nachfolgende Pkw auf. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Einer von ihnen kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 10:31

    LPI-NDH: Brand in Sägewerk verursacht enormen Sachschaden

    Ferna (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in der Dorfstraße aus derzeit ungeklärter Ursache, gegen 0.30 Uhr, zum Brand eines Sägewerkes. Zwei aneinander grenzende Lagehallen waren vom Feuer betroffen. Die in den Hallen befindlichen Arbeitsmaschinen und Werkzeuge wurden durch den Brand zerstört. Ein unweit entfernt befindliches Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 09:44

    LPI-NDH: Motorrad und Pkw kollidieren

    Mühlhausen (ots) - In der Wanfrieder Straße beabsichtigte eine Pkw-Fahrerin von einem Parkplatz in die genannte Straße einzufahren. Hierbei übersah sie vermutlich einen 72-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen sowie Notarzt kamen zum Einsatz. Der Mann wurde in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren