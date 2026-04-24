LPI-NDH: Motorrad und Pkw kollidieren

Wintzingerode (ots) - Am Donnerstagmorgen geriet auf der Bundesstraße 247 zwischen Worbis und dem Abzweig Wintzingerode ein Fahrzeug in Brand. Der Fahrer und ein Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, um die beiden Fahrzeuginsassen zu betreuen. Das Fahrzeug, ein Hyundai, wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und mit einem Abschleppdienst abtransportiert. Für etwa zwei Stunden kam es ...

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