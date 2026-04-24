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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad und Pkw kollidieren

Mühlhausen (ots)

In der Wanfrieder Straße beabsichtigte eine Pkw-Fahrerin von einem Parkplatz in die genannte Straße einzufahren. Hierbei übersah sie vermutlich einen 72-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen sowie Notarzt kamen zum Einsatz. Der Mann wurde in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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