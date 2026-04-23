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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug gerät auf Bundesstraße in Brand

Wintzingerode (ots)

Am Donnerstagmorgen geriet auf der Bundesstraße 247 zwischen Worbis und dem Abzweig Wintzingerode ein Fahrzeug in Brand. Der Fahrer und ein Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, um die beiden Fahrzeuginsassen zu betreuen. Das Fahrzeug, ein Hyundai, wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und mit einem Abschleppdienst abtransportiert. Für etwa zwei Stunden kam es an der zu Verkehrsbehinderungen. Ersten Erkenntnissen nach lag bei dem Fahrzeug ein technischer Defekt vor, weshalb es Feuer fing.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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