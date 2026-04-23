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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren miteinander

Worbis (ots)

Am Mittwoch kam es im Bereich der Lange Straße und Mittelstraße gegen 18.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Beide kamen zu Fall und verletzten sich. An der Unfallstelle kamen zwei Rettungswagen zum Einsatz um die Fahrradfahrer zu versorgen. Ersten Ermittlungen zufolge beachtete der jüngere der beiden, ein 13-Jähriger, den Vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen nicht, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision und den anschließenden Stürzen kam.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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