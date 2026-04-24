Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach vermutlicher Körperverletzung

Bad Langensalza (ots)

Durch Rettungsgeräte wurde am Freitag gegen 4 Uhr ein Mann mit schweren Verletzungen in der Tonnaer Straße aufgefunden. Der Mann hatte schwerwiegende Verletzungen an Kopf und Hals. Womöglich ist hierfür eine körperliche Auseinandersetzung die Ursache. Der Geschädigte konnte sich nicht erinnern, wie die Verletzungen zustande kamen. Er ist gegenwärtig im Klinikum zur Berhandlung.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0100636

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