PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach vermutlicher Körperverletzung

Bad Langensalza (ots)

Durch Rettungsgeräte wurde am Freitag gegen 4 Uhr ein Mann mit schweren Verletzungen in der Tonnaer Straße aufgefunden. Der Mann hatte schwerwiegende Verletzungen an Kopf und Hals. Womöglich ist hierfür eine körperliche Auseinandersetzung die Ursache. Der Geschädigte konnte sich nicht erinnern, wie die Verletzungen zustande kamen. Er ist gegenwärtig im Klinikum zur Berhandlung.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0100636

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 17:51

    LPI-NDH: Fahrzeug gerät auf Bundesstraße in Brand

    Wintzingerode (ots) - Am Donnerstagmorgen geriet auf der Bundesstraße 247 zwischen Worbis und dem Abzweig Wintzingerode ein Fahrzeug in Brand. Der Fahrer und ein Kleinkind kamen mit dem Schrecken davon. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, um die beiden Fahrzeuginsassen zu betreuen. Das Fahrzeug, ein Hyundai, wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und mit einem Abschleppdienst abtransportiert. Für etwa zwei Stunden kam es ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 17:50

    LPI-NDH: Radfahrer kollidieren miteinander

    Worbis (ots) - Am Mittwoch kam es im Bereich der Lange Straße und Mittelstraße gegen 18.50 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Beide kamen zu Fall und verletzten sich. An der Unfallstelle kamen zwei Rettungswagen zum Einsatz um die Fahrradfahrer zu versorgen. Ersten Ermittlungen zufolge beachtete der jüngere der beiden, ein 13-Jähriger, den Vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen nicht, sodass es im ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 17:49

    LPI-NDH: Einbruch in Unternehmensgebäude

    Ringleben (ots) - In der Borxleber Straße drangen derzeit Unbekannte gewaltsam über eine Zulieferrampe in das Gebäude eines Unternehmens ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch 16.30 Uhr. Aus dem Gebäudeinneren wurden unter anderem Kabel, Edelstahl und Verstaukisten im geschätzten Gesamtwert von mehr als 30000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren