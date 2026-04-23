Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Unternehmensgebäude

Ringleben (ots)

In der Borxleber Straße drangen derzeit Unbekannte gewaltsam über eine Zulieferrampe in das Gebäude eines Unternehmens ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch 16.30 Uhr. Aus dem Gebäudeinneren wurden unter anderem Kabel, Edelstahl und Verstaukisten im geschätzten Gesamtwert von mehr als 30000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dieser werden zeugen gesucht, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem genutzten Fahrzeug machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0099303

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