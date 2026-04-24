LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Ferna (ots) - In der vergangenen Nacht kam es in der Dorfstraße aus derzeit ungeklärter Ursache, gegen 0.30 Uhr, zum Brand eines Sägewerkes. Zwei aneinander grenzende Lagehallen waren vom Feuer betroffen. Die in den Hallen befindlichen Arbeitsmaschinen und Werkzeuge wurden durch den Brand zerstört. Ein unweit entfernt befindliches Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die ...

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