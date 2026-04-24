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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 14 Uhr in der Parkallee ein Verkehrsunfall. Als das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt halten musste, fuhr der nachfolgende Pkw auf. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Einer von ihnen kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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