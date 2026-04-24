Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Sägewerk verursacht enormen Sachschaden

Ferna (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Dorfstraße aus derzeit ungeklärter Ursache, gegen 0.30 Uhr, zum Brand eines Sägewerkes. Zwei aneinander grenzende Lagehallen waren vom Feuer betroffen. Die in den Hallen befindlichen Arbeitsmaschinen und Werkzeuge wurden durch den Brand zerstört. Ein unweit entfernt befindliches Wohnhaus blieb unbeschädigt.

Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf über eine Millionen Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen ermittelt nun zur Klärung der Brandursache.

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