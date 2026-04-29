Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - Frau erleidet einen hohen Vermögensschaden

Donndorf (ots)

Am Freitag, den 24. April, wurden vermehrt Personen in Nordthüringen Opfer von betrügerischen Anrufen. Die Täter, vermeintliche Staatsanwälte und Polizisten, berichteten von tödlichen Verkehrsunfällen, bei denen die Familienangehörigen die Täter sein sollen.

In dem betreffenden Fall war angeblich ein Familienmitglied im Urlaub in Marokko an dem fingierten Unfall beteiligt und könne nur gegen eine Kautionsleistung aus dem nordafrikanischen Staat ausreisen. Hierfür wäre die Hinterlegung von mehr als 50000 Euro notwendig. Die Frau sammelte Wertgegenstände und Bargeld in der anberaumten Höhe zusammen und übergab diese gegen 14.50 Uhr in der Bahnhofstraße an eine junge Frau. Diese konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter unter 30 Jahre - ca. 170 cm groß - schlanke Gestalt - mitteleuropäischer Phänotyp - dunkle Bekleidung - abgedunkelte Sonnenbrille.

Anschließend entfernte sich die Unbekannte mit dem Beutegut fußläufig in Richtung des Feuerwehrgerätehauses. Oftmals besteigen Personen nach der Übergabe von Wertgegenständen Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen.

Beamte der Polizei leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Betrugs und Erpressung ein. Wem die beschriebene Frau am Dienstagnachmittag in der Ortslage von Donndorf oder ein ortsfremdes Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0101434

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