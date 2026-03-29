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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Bahnunfall bei Barth

Barth (LK VR) (ots)

Am 29.03.2026 gegen 14:10 Uhr kam es auf der Bahnstrecke zwischen Barth und Velgast zu einem schweren Bahnunfall, bei dem ein 63-jähriger deutscher Staatsangehöriger tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit einem Fahrrad den Kenzer Landweg westlich des Bahndamms und überquerte die Gleise im Bereich eines Personenübergangs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Regionalbahn, die von Velgast in Richtung Barth unterwegs war. Der aus der Region stammende Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Spurensicherung unter Beteiligung der Deutschen Bahn, der Bundespolizei und der Landespolizei wurde die Bahnstrecke zeitweise voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barth im Einsatz. Zudem wurde ein Kriseninterventionsteam des Landkreises Vorpommern-Rügen alarmiert.

Die 19 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt und wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zum nächstgelegenen Bahnhof gebracht, von wo aus sie ihre Weiterreise fortsetzen konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Todesermittlungsverfahren sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an und werden durch einen Gutachter der DEKRA unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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