Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos kollidieren Frontal miteinander - zwei Personen verletzt

Kirchohmfeld (ots)

Auf der Landstraße 1012 ereignete sich zwischen Kirchohmfeld und er Abfahrt Holungen am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ersten Erkenntnissen nach überholte ein 76-Jähriger mit seinem Volkswagen ein anderes Fahrzeug. Hierbei übersah er womöglich die entgegenkommende Fahrerin eines Opel und kollidierte mit dieser, die einen Zusammenstoße stoß Notbremsung und dem Ausweichen nicht verhindern konnte. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell