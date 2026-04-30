Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betonmischfahrzeug verursacht Unfall - Eile war geboten

Berka (ots)

In der Straße An der Bahn kam es am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zur Kollision eines Betonmischfahrzeugs mit einer Telefonleitung, welche hierdurch abgerissen wurde. Der Fahrer informierte die Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen und die Betreiber der Telekommunikationsleitung zu informieren und durch diese weitere Maßnahmen veranlassen zu lassen. Der Fahrer wies darauf hin, dass der Beton im Fahrzeug am aushärten sein und bei der Unfallaufnahme Eile geboten sein, da sonst ein Schaden am Fahrzeug erwartbar sei.

Der Unfall konnte zügig aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden an der Telekommunikationsleitung beträgt mehrere hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell