Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und mehrere Radfahrer kollidieren
Mühlhausen (ots)
Am Mittwochnachmittag querte ein Mercedes-Fahrer den Geh- und Radweg des Hausener Wegs in Richtung Windeberger Landstraße. Drei herannahende Radfahrer konnten aufgrund des plötzlichen Ereignisses nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Mercedes. Hierdurch entstanden Sach-, jedoch glücklicherweise keine Personenschäden. Beamte der Polizeiinspektion Untsrut-Hainich waren zur Unfallaufnahme vor Ort.
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