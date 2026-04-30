LPI-NDH: Pkw und mehrere Radfahrer kollidieren

Berka (ots) - In der Straße An der Bahn kam es am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zur Kollision eines Betonmischfahrzeugs mit einer Telefonleitung, welche hierdurch abgerissen wurde. Der Fahrer informierte die Polizei, um den Unfall aufnehmen zu lassen und die Betreiber der Telekommunikationsleitung zu informieren und durch diese weitere Maßnahmen veranlassen zu lassen. Der ...

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