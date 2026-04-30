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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw und mehrere Radfahrer kollidieren

Mühlhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag querte ein Mercedes-Fahrer den Geh- und Radweg des Hausener Wegs in Richtung Windeberger Landstraße. Drei herannahende Radfahrer konnten aufgrund des plötzlichen Ereignisses nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Mercedes. Hierdurch entstanden Sach-, jedoch glücklicherweise keine Personenschäden. Beamte der Polizeiinspektion Untsrut-Hainich waren zur Unfallaufnahme vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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