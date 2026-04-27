Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bilanz zur Auftaktveranstaltung "Kaffee und Knöllchen"

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Tag fand die Auftaktveranstaltung zur Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in Wermelskirchen statt.

Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes sowie der Verkehrsunfallprävention hatten ihre Kontrollstelle von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Wermelskirchen an der Dellmannstraße (B 51) aufgebaut. Es wurden an diesem Tag 73 Motorradfahrerinnen und -fahrer in die Kontrollstelle gelotst. Neben zahlreichen informativen Gesprächen und kostenlosem Kaffee mussten wegen Verkehrsverstößen allerdings auch Sanktionen verhängt werden. Insgesamt sind im Rahmen der 73 Kontrollen 3 Bußgeldverfahren eingeleitet und 10 Verwarngelder vor Ort verhängt worden.

Bei 23 Lautstärkemessungen des Kfz-Sachverständigen vom TÜV Rheinland waren 3 Motorräder zu laut, woraufhin die Betriebserlaubnis erloschen war und die Motorräder sichergestellt worden sind.

Das zivile Provida-Motorrad des Verkehrsdienstes war ebenfalls im Einsatz und bewegte sich auf den beliebten Landstraßen im nördlichen Kreisgebiet. Der Beamte auf diesem Motorrad mit technischen Mitteln zur Geschwindigkeitsmessung und gleichzeitiger Videoaufnahme konnte in 4 Fällen Motorradfahrende bei unzulässigen Überholmanövern feststellen und anschließend anhalten. In 5 Fällen wurden durch den speziell geschulten Polizisten außerdem Motorradfahrer und in einem Fall ein Pkw-Fahrer ertappt, die aufgrund der gemessenen Geschwindigkeit nun mit einem Bußgeld rechnen müssen. Hinzu kamen 2 Verwarnungsgelder gegen Motorradfahrer wegen sonstiger Verstöße.

Bei gleichzeitigen stationären Geschwindigkeitsmessungen in Limmringhausen wurden im Nachgang 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Pkw-Fahrende und 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Motorradfahrende eingeleitet. Hinzu kommen 30 Verwarngelder gegen Verkehrsteilnehmende in Pkw und 11 Verwarngelder gegen Verkehrsteilnehmende auf Motorrädern.

In Halzenberg ergaben die stationären Geschwindigkeitsmessungen insgesamt 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, davon 3 mit dem Verkehrsmittel Pkw und 18 mal mit einem Motorrad, wobei zwei der Personen mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Hinzu kommen hier 12 Verwarngelder gegen Fahrzeugführerinnen und -führer in Pkw und 38 Verwarngelder gegen Fahrzeugführerinnen und -führer auf Motorrädern.

Die Kontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" wird Ende Mai in Wermelskirchen-Dabringhausen erneut stattfinden. Mit Verkehrskontrollen ist aber auch außerhalb der angekündigten Sonderkontrollen jederzeit und überall zu rechnen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell