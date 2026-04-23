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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer entfernt sich nach Zusammenstoß mit Pkw - Zeugenaufruf

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montagabend (20.04.) ist eine Pkw-Fahrerin bei der Polizeiwache erschienen, um einen Verkehrsunfall vom späten Nachmittag zu schildern.

Ihren Angaben nach soll es am Montagnachmittag um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Hauptstraße / Gronauer Mühlenweg gekommen sein. Die 55-jährige Bergisch Gladbacherin war nach eigener Aussage mit ihrem Pkw des Herstellers VW, Typ Passat, von der Mülheimer Straße nach rechts in den Gronauer Mühlenweg abgebogen.

An der dortigen Einmündung Hauptstraße/Gronauer Mühlenweg hätte zum Zeitpunkt des Abbiegens ein Radfahrer den Fußgängerüberweg von rechts nach links überquert. Das habe sie dem Radfahrer ermöglicht. Anschließend habe sie nach links geschaut und sei weitergefahren, habe dabei jedoch einen weiteren Radfahrer touchiert, der aus gleicher Richtung kam und daraufhin gestürzt sei. Auf Nachfrage hätte dieser angegeben, unverletzt zu sein und sei direkt weiter gefahren. Am Pkw war ein Kratzschaden auf der Motorhaube und an der Stoßstange vorne entstanden, der auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt wird. Aus diesem Grund wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Nach Angaben der Pkw-Fahrerin war der Radfahrer circa 20 Jahre alt und trug Kopfhörer. Sowohl der Radfahrer als auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach persönlich oder unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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