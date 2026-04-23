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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Polizisten erbeuten Goldschmuck einer Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (22.04.) ist es erneut zu einem Betrugsdelikt gekommen, bei dem falsche Polizisten hochwertigen Goldschmuck einer Bergisch Gladbacher Seniorin erbeuten konnten.

Ein unbekannter Täter kontaktierte gestern Mittag telefonisch die 84-jährige Seniorin, gab sich als Polizeibeamter der Polizei Köln aus und verlangte als Kaution für die angebliche Festnahme ihres Mannes nach einem Verkehrsunfall 64.000 Euro Bargeld. Der Anrufer setzte die Geschädigte über circa zwei Stunden am Telefon immer mehr unter Druck und berichtete schließlich sogar davon, dass ein bei dem Unfall angefahrenes Kind zwischenzeitlich an den Folgen seiner Verletzungen verstorben sei.

Die Geschädigte übergab für die Freilassung ihres Lebensgefährten einer um 14:00 Uhr an der Wohnanschrift erschienenen männlichen Person ersatzweise ihren Goldschmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich. Gegen 14:15 Uhr wurde sie von ihrem Lebensgefährten telefonisch erreicht. Erst in diesem Moment flog der Betrug auf und die Dame rief die Polizei hinzu. Es wurde eine Strafanzeige wegen vollendeten Betruges aufgenommen.

Den Abholer konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: männlich, circa 50 Jahre alt, vermutlich Deutscher, circa 170 bis 180 cm groß, Bart, braune Bekleidung.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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