Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Einbrüche in Einfamilienhäuser mit Beuteziel Schmuck und Bargeld

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

Die Polizei ist gestern Abend (22.04.) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gerufen worden, bei denen hauptsächlich Schmuck und Bargeld gestohlen wurden.

Im Zeitraum zwischen 18:40 und 20:30 Uhr ist es im Asselborner Weg in Bergisch Gladbach-Herkenrath zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters unerlaubt Zugang zu dem Einfamilienhaus und flüchteten offenbar nach der Tat durch die Terrassentür. Das gesamte Haus wurde scheinbar durchwühlt. Nach einer ersten Auskunft wurden diverse Schmuckstücke entwendet, deren Gesamtwert noch nicht beziffert werden konnte.

In Odenthal-Glöbusch traf es am gleichen Abend die Besitzer eines Hauses in der Schlinghofener Straße. Zwischen 18:30 Uhr und 23:40 Uhr gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in das Einfamilienhaus, indem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben. Auch bei diesem Einbruch wurden vor allem Schmuck und Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden soll nach einer ersten Schätzung im hohen vierstelligen Bereich liegen.

An beiden Tatorten wurden Strafanzeigen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und Spurensicherungen durch den Erkennungsdienst veranlasst.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet hat, wendet sich mit seinen Hinweisen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0.

Wer sich darüber informieren möchte, wie man sein Eigenheim besser vor Einbrechern schützen kann, ist bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention bestens aufgehoben. Diese sind unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erreichbar und statten Ihnen auch gerne einen kostenlosen Hausbesuch ab. (ct)

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