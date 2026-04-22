Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (22.04.), gegen 02:25 Uhr, hat ein bislang Unbekannter versucht, in die Büroräume einer Kfz-Werkstatt in der Altenberger-Dom-Straße im Stadtteil Schildgen einzubrechen.

Der Firmeninhaber wurde durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen und vernahm wenig später ein Scheibenklirren. Von seinem Balkon aus sah er eine männliche Person, die ihn jedoch bemerkte und daraufhin zu Fuß in Richtung Concordiaweg flüchtete.

Offenbar hatte der Mann mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Er gelangte nicht in die Büroräume und machte keine Beute. Somit blieb es bei einem Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beschrieben wurde der Täter wie folgt: männlich, circa 175 cm groß, sportliche Statur, bekleidet mit einer hüftlangen schwarzen Jacke. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst in Auftrag gegeben. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem versuchten Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2. (ct)

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