Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Polizei lädt erstmalig in diesem Jahr zu "Kaffee und Knöllchen" ein

Wermelskirchen (ots)

Die Motorradsaison ist bereits in vollem Gang. Am kommenden Sonntag (26.04.) findet zum ersten Mal in diesem Jahr die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" der Polizei Rhein-Berg statt. Das Hauptaugenmerk bei diesen Kontrollen richtet sich wie bereits in den letzten Jahren auf Motorradfahrerinnen und -fahrer.

Die Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienstes und der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Rhein-Berg werden an diesem Tag auf dem Gelände der Feuerwache in Wermelskirchen-Mitte an der B 51 eine Kontrollstelle einrichten, dort aber nicht nur "Knöllchen" verteilen.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr sind Biker, Interessierte und Medienvertretende herzlich eingeladen bei einer Tasse Kaffee mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

"Wir wollen, dass alle sicher unterwegs sind und auch gesund wieder nach Hause kommen und deshalb zu vorausschauendem Fahren anregen", sagt Verkehrssicherheitsberater Siegfried Breuer.

Bei der Veranstaltung geht es jedoch nicht nur um die Vermeidung von Verkehrsunfällen, sondern auch um die Vermeidung von Lärm durch hohe Drehzahlen und manipulierte Auspuffanlagen. Insbesondere Motorradlärm ist ein Thema, das Anwohnerinnen und Anwohner vor allem an Bundes-, Kreis- und Landstraßen im Kreisgebiet immer wieder erzürnt.

Deshalb wird an diesem Kontrolltag ein Sachverständiger des TÜV Rheinland die Krafträder vor allem auf nicht genehmigte Umbauten oder Manipulationen an Auspuffanlagen kontrollieren. Neben Polizei und TÜV Rheinland werden auch Rettungssanitäter der Feuerwehr Wermelskirchen mit einem Rettungswagen und Infomaterial vor Ort sein, um vor allem über das wichtige Thema "Erste Hilfe nach einem Verkehrsunfall" zu informieren.

"In den letzten Jahren war unsere Aktion stets sehr erfolgreich und stieß immer auf großes Verständnis und Interesse bei dem überwiegenden Teil der kontrollierten Biker", erläutert Polizeihauptkommissar Breuer. (ct)

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