Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Falsche Bankmitarbeiter ergaunern Bargeld

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (22.04.) ist die Polizei von einem Wermelskirchener Senior gerufen worden, der auf Betrüger hereingefallen ist, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben.

Der 90-jährige Senior war gegen 13:00 Uhr von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert und darüber informiert worden, dass sein Bargeld in Gefahr sei. Wenig später kam ein unbekannter Tatverdächtiger zur Wohnung des Geschädigten in der Straße Neuschäferhöhe.

Der Geschädigte händigte dem vermeintlichen Bankangestellten sein vorhandenes Bargeld im unteren vierstelligen Bereich aus. Zudem verlangte der unbekannte Tatverdächtige einen Blick auf die Zugangsdaten der Online-Ausweisfunktion und der Debitkarte des Geschädigten nehmen zu dürfen, bevor er dann wieder verschwand.

Der unbekannten Tatverdächtige konnte vom Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 165-170 cm groß, augenscheinlich deutscher Herkunft, kräftige Statur, kurze schwarze Haar, Bart rund um den Mund, trug einen langärmligen Pullover, eine lange dunkle Hose. Der Abholer sprach zudem akzent- und dialektfreies Deutsch.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte! Mitarbeiter von Banken, Polizei, Staatsanwaltschaft oder Amtsgerichten würde Sie niemals zu derartigen Übergaben auffordern. Beenden Sie solche Anrufe, indem Sie einfach auflegen. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer, um sich zu vergewissern, ob alles seine Richtigkeit hat. Und wenn Sie immer noch zweifeln oder bereits auf Betrüger hereingefallen sind, informieren Sie in jedem Fall die Polizei. (ct)

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