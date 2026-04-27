Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickbetrüger entwenden Tasche und Geldbörse aus Wohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (24.04) erstattete eine Seniorin aus dem Bergisch Gladbacher Stadtteil Kippekausen eine Anzeige bei der Polizei, nachdem sie von zwei Personen in ihrer Wohnung bestohlen wurde. Demnach hatten ein Mann und eine Frau gegen 13:20 Uhr an ihrer Wohnungstür geklingelt. Unter dem Vorwand ein Kaufinteresse an einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu haben, baten die beiden Personen darum, sich die baugleiche Wohnung der Seniorin einmal anschauen zu dürfen.

Die Seniorin ließ die beiden hinein. Im Wohnzimmer verwickelte der Mann die Seniorin in ein Gespräch und wollte ihr mehrere Gegenstände aus der Wohnung abkaufen. Möglicherweise gelang es der Frau während des Ablenkungsmanövers eine Umhängetasche und die Geldbörse der Bewohnerin zu stehlen. Als die beiden die Wohnung im Anschluss wieder verließen, fiel der Seniorin das Fehlen der Gegenstände auf. In ihrer Geldbörse habe sich ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich befunden.

Der Mann war laut Angaben der Seniorin ungefähr 30-40 Jahre alt und etwa 1,70 m bis 1,80 m groß. Er hatte eine Glatze und sprach akzentfreies Deutsch. Seine Begleitung war augenscheinlich ebenfalls 30-40 Jahre alt und ungefähr gleich groß. Sie hatte braune, schulterlange Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine Brille. Auch sie sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu den beiden tatverdächtigen Personen machen können. Sollte Ihnen im Bereich Kippekausen etwas Verdächtiges aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

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