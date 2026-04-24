Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte steigen in zwei Autos ein

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannten ist es in Bergisch Gladbach gelungen, in zwei geparkte Pkw zu gelangen. Aus einem Pkw der Marke Volvo stahlen sie unter anderem zwei Laptops, in dem anderen Fall konnte der Besitzer eines Pkw der Marke Porsche die Täter verjagen.

In der Nacht auf Freitag (24.04.) rief ein Mann gegen 02:20 Uhr die Polizei in die Richard-Zanders-Straße. Er war kurz zuvor durch die ausgelöste Alarmanlage seines Pkw geweckt worden. Aus dem Fenster seines Schlafzimmers sah er zwei Männer, die sich in seinem grauen Porsche befanden. Er brüllte die beiden an. Daraufhin flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Kiefernweg. Einer der beiden Männer habe eine rot-weiße Cap getragen.

Gestern Morgen (23.04.) erschien ein Mann in der Polizeiwache Bergisch Gladbach, um Anzeige zu erstatten. Er meldete den Aufbruch seines Pkw. Zudem wurden aus dem schwarzen Pkw der Marke Volvo unter anderem zwei Laptops gestohlen. Ein Nachbar hatte den Mann gegen 07:30 Uhr informiert, da die Beifahrertür des Pkw offen gestanden hatte. Der Besitzer des Pkw gab an, den Wagen am Mittwochabend (22.04.), gegen 20:30 Uhr, in der Straße Am Eichenkamp geparkt und verschlossen zu haben.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise unter der 02202 205-0. Zudem weist die Polizei eindringlich daraufhin, niemals Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. (bw)

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