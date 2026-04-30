Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau besänftigt Unruhestifter - Gewahrsam konnte verkürzt werden

Leinefelde (ots)

Im Bereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße wurde ein Mann im alter von 35 Jahren am Mittwochnachmittag mehrfach auffällig. Der mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann hatte ein Hausverbot des Marktes nicht befolgt, weshalb die Beamten zum Einsatz kamen. Es wurden beim Antreffen der Beamten dem Mann gegenüber weitere Maßnahmen zur Durchsetzung des Hausverbots angedroht. Der zunehmend auf Krawall gebürstete 35-Jährige wollte dem keinen Glauben schenken, sodass die Polizeibeamten in der Konsequenz einen Platzverweis mit einer Gewahrsamnahme durchsetzten, um so weitere strafbare Handlungen, die der Mann ankündigte, zu verhindern. Von 15.30 Uhr bis etwa 20 Uhr war der Mann im polizeilichen Gewahrsam, bis seine Herzensdame auf der Dienststelle erschien. Diese hatte einen derart positiven Einfluss auf den Delinquenten, sodass dieser sich besänftigen ließ und die Gewahrsamnahme durch die Inobhutnahme seitens der Frau vorzeitig beendet werden konnte.

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