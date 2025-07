Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Schaden bei Unfall auf Kreuzung

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es um kurz nach 17 Uhr auf der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Schwetzinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 36-jähriger VW-Fahrer hielt zunächst an der dortigen roten Ampel an. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr er, obwohl die Rotphase weiterhin andauerte, aus bislang unbekanntem Grund in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Mercedes Sprinter. Bei dem Unfall verletzte sich der 36-Jährige leicht. Eine akute Behandlung in einem Krankenhaus war zum Glück nicht nötig. Mit über 24.000 Euro entstand aber ein erheblicher Sachschaden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

