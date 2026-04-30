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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in Sägewerk verursacht enormen Sachschaden

Ferna (ots)

Am 24. April berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Brand in einem Sägewerk in der Dorfstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6261900

Am Mittwoch fand hierzu vor Ort die Brandortuntersuchung an dem Objekt durch Spezialisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen statt. Im vorläufigen Ergebnis ist von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen. Die Kripo wird weiter in dem Fall ermitteln. Der Sachschaden wird nach wie vor auf einen Betrag über einer Million Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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