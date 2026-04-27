Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Ermittlungen zu mehreren Bränden im Wald- Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Gevelsberg (ots)

Nach mehreren Bränden im Waldgebiet zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See sucht die Polizei nun für die weiteren Ermittlungen nach Zeuginnen und Zeugen. In den letzten Wochen kam es insgesamt zu drei Bränden im Waldgebiet/Wandergebiet "Donauwiese" zwischen der Silscheder Straße und dem Berger See. Zuletzt brannte am 26. April ein circa 1000 m² großes Waldstück, was durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Hierbei brannte vorrangig Laub und Unterholz am Boden. Zwei weitere Brände ereigneten sich über die Ostertage und am 7. April. Auch hier musste ein Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mindestens bei dem letzten Brand am 26. April wird von einem vorsätzlichen Herbeiführen des Brandes ausgegangen. Die Auswertung von ersten Spuren und Zeugenaussagen ist dabei Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, die in den Tatzeiträumen um Ostern herum und am 26. April verdächtige Personen im Waldgebiet gesehen haben. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100.

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