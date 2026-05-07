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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Parkende Autos beschädigt

In der Untere Wöhrstraße wurde am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 19:15 Uhr, vermutlich beim Rangieren, ein Alfa Romeo beschädigt, der dort geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Ebenso wurde am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 18:30 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße ein VW Caddy beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Mutlangen: Einbruch in Gartenhaus

Zwischen Sonntag, 11 Uhr und Mittwoch, 20:40 Uhr, drang ein Unbekannter, vermutlich über ein Fenster, in ein Gartenhaus im Siemensring ein. Der Einbrecher entwendete eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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