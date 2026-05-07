Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugdiebstahl, Einbruch in Büro

Aalen (ots)

Schorndorf/Haubersbronn: BMW entwendet

In der Nacht vom 05.05. auf den 06.05. entwendeten unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr einen in der Thomas-Mann-Straße abgestellten schwarzen BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen WN RM 6062. Der BMW war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter 07361 5800 entgegen.

Backnang: Einbruch

Am Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr im Industriegebiet Süd in der Industriestraße in Backnang in zwei gegenüberliegende Gebäude ein und durchwühlten die dortigen Büroräumlichkeiten. Der dabei entstandene Sachschaden sowie der Wert der Tatbeute kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Backnang ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

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