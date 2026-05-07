POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Wohnhaus Am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr wurde eine 83-jährige Frau in ihrem Garten in der Büchelhalde von einem Mann angesprochen und von diesem gefragt ob sie Arbeit für ihn hätte. Dies verneinte die 83-Jährige, sodass sich der Mann entfernte. Wenig später kehrte sie in ihr Haus zurück und stellte dort ...

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