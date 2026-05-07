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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei

Aalen (ots)

Bühlertann: Farbschmiererei an Schulzentrum

Im Verlauf der Woche wurden an einem Schulzentrum in der Schulstraße mehrere Farbschmierereien festgestellt. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, wurden an der Außenwand eines Gartenhauses mehrere Worte mit blauer Farbe aufgebracht. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurden an einer Hauswand mit blauer Farbe Darstellungen weiblicher Figuren angebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen darum, sich mit Hinweisen zu unter der 0791 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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