POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei
Aalen (ots)
Bühlertann: Farbschmiererei an Schulzentrum
Im Verlauf der Woche wurden an einem Schulzentrum in der Schulstraße mehrere Farbschmierereien festgestellt. Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, wurden an der Außenwand eines Gartenhauses mehrere Worte mit blauer Farbe aufgebracht. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, wurden an einer Hauswand mit blauer Farbe Darstellungen weiblicher Figuren angebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen darum, sich mit Hinweisen zu unter der 0791 4000 zu melden.
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