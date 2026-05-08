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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Waldstetten: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße wurde am Donnerstag zwischen 15:50 Uhr und 16 Uhr ein Mercedes-Benz SLK, der dort geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Zaun geprallt

Am Freitag gegen 8:15 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Ford die Herlikofer Straße von Schwäbisch Gmünd in Richtung Herlikofen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem PKW von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Hierbei wurde der Fahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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