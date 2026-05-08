Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Trunkenheitsfahrt, Falsche Polizeibeamte

Aalen (ots)

Auenwald: Unfall - Auto überschlagen

Ein 62-jähriger Toyota-Fahrer war am Donnerstagabend, gegen 20:50 Uhr auf der Oberbrüdener Straße (K1826) in Richtung Unterbrüden unterwegs, als er zwischen Oberbrüden und Mittelbrüden alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst touchierte er mit seinem Fahrzeug den rechten Randstein, dann kam er über eine Verkehrsinsel sowie die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kam mit seinem Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen. Der Pkw hatte sich hierbei mindestens einmal überschlagen. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 62-Jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Da sich Verdachtsmomente für eine Alkoholisierung des Toyota-Fahrers ergeben hatten, musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Das Polizeirevier Backnang führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Aspach/Großaspach: Trunkenheitsfahrt

Am Freitag um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei durch mehrere Anrufer darüber informiert, dass in der Hauptstraße ein BMW mit unsicheren Fahrmanövern auffallen würde. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte der BMW angehalten und die 24-jährige Fahrerin auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft werden. Die BMW-Fahrerin hatte einen Atemalkoholgehalt von über 1,2 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Zudem wurde ihr Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Betrug durch falsche Polizeibeamte

Am Donnerstag, gegen 14:35 Uhr klingelten zwei unbekannte Täter bei einer Seniorin in Fellbach und gaben sich als Polizeibeamte aus. In der Wohnung befragten sie die Rentnerin gezielt nach Wertgegenständen. Im Glauben, dass es sich bei den beiden unbekannten Tätern tatsächlich um Polizisten handelte, zeigte sie eine Kassette mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag vor. Die beiden Täter nahmen das Geld an sich und verließen die Wohnung. Die beiden Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben, werden wie folgt beschrieben:

Einer der Männer war etwa 50 Jahre alt und ca. 180-185 cm groß. Er war von kräftiger Statur und hatte dunkle/graumelierte Haare. Er trug weder Bart noch Brille und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Zum zweiten unbekannten Täter ist bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt und ungefähr 175 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur und dunkle Haare. Auch dieser Mann hatte weder Bart noch Brille und trug ebenfalls eine dunkle Jacke und dunkle Hose.

Um derartige Taten zu verhindern, sprechen Sie bitte insbesondere mit Ihren lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen und klären Sie diese entsprechend auf. Weitere Hinweise diesbezüglich finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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