Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Sachbeschädigung, Unfall

Aalen (ots)

Aspach/Kleinaspach: Hochwertige Werkzeuge entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Gebäude des in der Straße "Alter Weg" und entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge und Geräte im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Nicht weit davon entfernt wurde eine aufgebrochene Gartenhütte gemeldet. Ob daraus etwas entwendet wurde oder ob die Taten in einem Zusammenhang stehen könnten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen des Polizeireviers Backnang. Hierzu wird um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gebeten. Die Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Hinweistafel mit Hakenkreuz beschädigt

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag beschädigten unbekannte Täter eine Hinweistafel der Gemeinde. Mit einem unbekannten Brennwerkzeug wurden auf die Hinweistafel ein Hakenkreuz und der Schriftzug "Halts Maul" eingebrannt. Die Tafel war an der Grillhütte unweit des Wanderparkplatzes Seitenbachtal angebracht. Der Polizeiposten Sulzbach nimmt dazu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07193 352 entgegen.

Plüderhausen - Dieseldiebstahl aus Lkw

Zwischen Donnerstag, 07.05. gegen 22:30 Uhr und Freitag, 08.05.gegen 06:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 900 Liter Diesel aus dem Tank eines parkenden Lkw am Badesee in Plüderhausen. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise unter 07181 2040 entgegen.

Welzheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, den 08.05.2026 stieß ein 48-jähriger LKW-Fahrer beim Wenden in der Schloßgartenstraße mit dem Heck des Aufliegers gegen die Mauer eines Hofraumes. Dadurch wurden die Mauer sowie ein zugehöriges Tor ausgerissen. Diese beschädigten einen dort abgestellten Pkw. Der vorne ausschwenkende Teil des Aufliegers streifte zudem einen Baum am Gehweg. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell