Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wechselseitig begangene Körperverletzung

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025 gegen 17.56 Uhr kam es in 55543 Bad Kreuznach in der Mannheimer Straße zu einer wechselseitig begangenen Körperverletzung. Zwischen zwei Personengruppen kam es hier zu einer verbalen Streitigkeit. Die Gründe sind derzeit noch unbekannt und sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Streit artete derart aus, dass jeweils eine Person aus den jeweiligen Personengruppen heraus sich körperlich angriffen. Einer der Beschuldigten zog daraufhin ein Messer und verletzte hierbei seinen Kontrahenten leicht. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Im Rahmen des Einsatzes wurde durch einen Beamten das Distanz-Elektro-Impulsgerät vorgehalten, um den Beschuldigten, welcher vermutlich noch das Messer mit sich führte, zu Boden zu sprechen. Was auch gelang. Das Messer wurde zu diesem Zeitpunkt von dem Täter nicht mehr mitgeführt und konnte im Nahbereich aufgefunden werden.

