Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall auf der K51 - Fahrzeug überschlägt sich

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025 gegen 07:50 Uhr ereignete sich auf der K 51 bei Roxheim ein Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 24-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße aus Richtung Roxheim kommend. Im Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, überschlug sich und kam in der angrenzenden Grünfläche zum Stehen, wo er zudem noch einen Zaun beschädigte. Nach derzeitigem Stand blieb der Fahrer unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die Polizei Anhaltspunkte für einen möglichen Drogenkonsum erlangt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde daher im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

