Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf der B428 bei Hackenheim

Hackenheim (ots)

Am Dienstag, den 09.12.2025, ereignete sich gegen 18:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B428 bei Hackenheim, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 16-jährige Fahrzeugführerin mit einem 45-km/h-Auto die Bosenheimer Straße und beabsichtigte, nach links auf die B428 einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Pkw-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 16-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 50-jährige Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Die Fahrbahn war für die Dauer von etwa vier Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

