Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: POLIZEI BITTET UM ZEUGENHINWEISE - Sachbeschädigung durch Graffiti in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Bad Kreuznach. Am 08.11.2025 gegen 19:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich der Rüdesheimer Straße 8 (Parkhaus) sowie am Gebäude Rüdesheimer Straße 10. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen fünf bislang unbekannte Jugendliche die Schmierereien angebracht haben. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Samstag, dem 08.11.2025, gegen 19:45 Uhr im Bereich der Rüdesheimer Straße verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den fünf Jugendlichen geben?

Hinweise an die Polizei in Bad Kreuznach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

