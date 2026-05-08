Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kontrollstelle auf der BAB 6

Aalen (ots)

Am 06.05.2026 wurde im Rahmen des Sicherheitstages an der BAB 6 am Parkplatz Reußenberg eine Kontrollstelle mit über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie mit Kräften des Hauptzollamtes Heilbronn, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität und des Landratsamtes Schwäbisch Hall betrieben.

Zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden 83 Fahrzeuge und 140 Personen kontrolliert. Dabei wurden 81 Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, Ladungssicherung und Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts, zur Anzeige gebracht. Während der Fahrzeugkontrollen wurde den Verkehrsteilnehmern zudem Infomaterial zu den Themen Ladungsdiebstahl, Sozialvorschriften sowie Verkehrstüchtigkeit ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell