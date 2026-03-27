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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere hundert Aufkleber mit Fußballbezug angebracht

Erfurt (ots)

Im Vorfeld des Thüringen Derbys brachten Unbekannte Donnerstagabend (26.03.2026) in der Arnstädter Straße mehrere hundert Aufkleber mit Fußballbezug an. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegten sich die Täter zwischen 23:00 Uhr und 23:15 Uhr als Teil einer größeren Personengruppe durch den Straßenzug und beklebten dabei zahlreiche Laternen, Stromverteilerkästen und weitere Gegenstände im öffentlichen Raum. Im Anschluss entfernten sich Teile der Gruppierung mit mehreren Fahrzeugen. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten zwei 24-jährige polizeibekannte Männer in Tatortnähe in einem Auto festgestellt werden. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurden die Personen sowie das Fahrzeug durchsucht. Dabei fanden die Beamten Teile der verwendeten Aufkleber und stellten diese sicher. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an. Der entstandene Entfernungsaufwand wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Bereits am Dienstagabend (24.03.2026) war es in Erfurt zu einer Sachbeschädigung mit Fußballbezug gekommen. Dabei beschmierten mehrere Unbekannte an einer Endhaltestelle eine Straßenbahn mit Graffitis. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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