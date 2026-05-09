Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nötigung im Straßenverkehr, Betrunkene Person, Mann mit Messer, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aalen (ots)

Fellbach - Nötigung im Straßenverkehr

Am Freitagabend kam es im Stadtgebiet Fellbach gegen 21:30 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr mit Sachbeschädigung. Der 60-jährige Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt in seinem Fahrzeug VW in der Cannstatter Straße. Plötzlich trat eine männliche Person an das Fahrzeug heran und schlug mehrfach gegen die Fahrerseite. Aufgrund dessen fuhr der Geschädigte schnell in Richtung Fellbach-Oeffingen. Auf dem Weg dorthin, bemerkte der Geschädigte, dass er von einem Fahrzeug verfolgt wurde. Daher wendete er und fuhr wieder in Richtung Fellbach. Im weiteren Verlauf, wurde der Geschädigte von diesem Fahrzeug überholt. Dieses hielt an, eine weitere männliche Person stieg aus dem Fahrzeug und schlug mit einem Gegenstand auf das Fahrzeug des Geschädigten ein. Der Geschädigte flüchtete erneut und überholte mehrere unbeteiligte Fahrzeuge um den Angreifern zu entkommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 / 57720 zu melden.

Murrhardt - Betrunkene Person

Durch mehrere Passanten wurde am Freitag gegen 14:55 Uhr eine betrunkene Person, liegend auf dem REWE- Parkplatz gemeldet. Auf Ansprache reagierte der 61-jährige Mann verbal aggressiv. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung wurde durch den Mann umgehend mehrfach beleidigt. Nach Prüfung der Verkehrsfähigkeit wurde dem Mann ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wird gegen den Herrn gefertigt.

Murrhardt - Mann mit Messer

Am Freitag um 15:52 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin des TEDi- Marktes, eine männliche Person mit Messer in der Hand gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnte der 68-jährige Mann im Kassenbereich angetroffen und festgenommen werden. Das Messer hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Ersten Ermittlungen zufolge leidet der Mann unter einer psychiatrischen Erkrankung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Schorndorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag um 16:27 Uhr befuhr der 60-jährige LKW- Lenker die Künkelinstraße in Fahrtrichtung Rosenstraße. An einem dortigen Fußgängerüberweg übersieht er einen 46-jährigen Mann, welcher gerade ordnungsgemäß die Straße überquert und erfasst den Fußgänger mit niedriger Geschwindigkeit. Der Fußgänger wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Am LKW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell