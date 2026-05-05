Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Ohne Ticket im ICE erwischt - Reisender bedroht Zugbegleiter mit einem Messer

Hannover (ots)

Den Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover gelang es gestern Abend einen aggressiven Reisenden auf dem ICE von München nach Hamburg beim Halt des Zuges in Hannover festzunehmen. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Hannover bedrohte der 35-jährige Pole plötzlich den Zugbegleiter mit einem Messer.

Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle konnte der 35-Jährige gegenüber dem Zugbegleiter kein Ticket vorzeigen. Der wohnsitzlose Mann war zudem nicht im Besitz eines Lichtbildausweises, weshalb der Zugbegleiter die Bundespolizei am nächsten Halt in Hannover um Hilfe ersuchte.

Nach dem ersten Anruf des Zugbegleiters bei der Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Hannover folgte zeitnah der zweite - der Wohnsitzlose zückte vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof ein Obstmesser mit 6cm Klingenlänge und bedrohte damit den Zugbegleiter.

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover konnten den 35-Jährigen nach Halt des Zuges sofort antreffen und das mitgeführte Messer widerstandslos sicherstellen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Pole der Dienststelle zugeführt.

Der 51-jährige Zugbegleiter musste aufgrund der Erlebnisse den Dienst abbrechen.

Gegen den 35-Jährigen Polen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Zudem wurde gegen ihn wegen des herrschenden Mitführverbots von Messern im Rahmen der geltenden Allgemeinverfügung für den Hauptbahnhof Hannover ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-jährige aus der Dienststelle entlassen.

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