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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag gegen 11:23 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer die Buchstraße in Richtung Innenstadt auf dem dortigen Fahrradweg. An der Einmündung Buchstraße / Bismarckstraße übersah ein 72-jähriger Audi- Fahrer beim Abbiegevorgang den Fahrradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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