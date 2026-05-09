POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd - Verkehrsunfall mit Personenschaden
Am Freitag gegen 11:23 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrradfahrer die Buchstraße in Richtung Innenstadt auf dem dortigen Fahrradweg. An der Einmündung Buchstraße / Bismarckstraße übersah ein 72-jähriger Audi- Fahrer beim Abbiegevorgang den Fahrradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell