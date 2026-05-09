POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aalen (ots) - Am 06.05.2026 wurde im Rahmen des Sicherheitstages an der BAB 6 am Parkplatz Reußenberg eine Kontrollstelle mit über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie mit Kräften des Hauptzollamtes Heilbronn, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität und des Landratsamtes Schwäbisch Hall betrieben. Zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr wurden 83 Fahrzeuge und 140 Personen kontrolliert. Dabei wurden 81 ...

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