Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zukunftstag bei der Polizei im Landkreis Verden+

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Landkreis Verden (ots)

+Zukunftstag bei der Polizei im Landkreis Verden+ Verden/Achim/Langwedel. Die Polizeidienststellen im Landkreis Verden öffneten anlässlich des Zukunftstages ihre Türen und gaben zahlreichen Kindern und Jugendlichen spannende Einblicke in den Polizeiberuf.

Erstmals hatten Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, den Zukunftstag bei der Autobahnpolizei Langwedel zu verbringen. Neben Einblicken in die Aufgaben der Autobahnpolizei und die eingesetzte Technik erwartete die 10 Teilnehmenden ein besonderes Highlight: Sie konnten Verkehrskontrollen der Beamtinnen und Beamten begleiten - von der Auswahl eines Fahrzeugs über das Anhalten bis hin zur anschließenden Kontrolle.

In Verden erwartete die 29 Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt des Polizeiberufs zeigte. Neben der Vorstellung polizeilichen Drohne, der täglichen Ausrüstung und der Streifenwagen konnten sie mit Kriminaltechnikern selbst Spuren sichern. Auch eine Besichtigung des Gewahrsamsbereichs und der Wache durfte natürlich nicht fehlen, bevor die Diensthundführer ihre Arbeit präsentierten.

Bei der Polizei in Achim erhielten rund 30 Schülerinnen und Schüler ebenfalls umfassende Einblicke in die Polizeiarbeit. Neben Informationen zur Spurensicherung konnten die Teilnehmenden auch hier selbst tätig werden und haben Fingerabdrücke gemacht. Darüber hinaus standen die Besichtigung der Wache, der Zellenbereiche sowie eines Funkstreifenwagens auf dem Programm. Einsatzmittel wie Funkgeräte, Körperschutzausstattung und Atemalkoholmessgeräte durften bei der Vorstellung nicht fehlen.

Ein besonderes Highlight zum Abschluss war die Vorführung der Diensthundführer, bei der die Diensthunde mit ihren Fähigkeiten beeindruckten. Neben einem erfahrenen Diensthund zeigte auch ein noch in der Ausbildung befindlicher Junghund sein Können.

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