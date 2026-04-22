Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Benefizkonzert des Polizeiorchesters verspricht vielversprechendes Programm

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Landkreis Verden (ots)

Für das Benefizkonzert am Mittwoch, den 29. April 2026 um 19:00 Uhr im Dom zu Verden haben die rund 50 Musiker:innen des Polizeiorchesters Niedersachsen ein vielversprechendes Musikprogramm erarbeitet.

Die Besucher:innen erwartet im Dom zu Verden unter dem Motto "Komponist!nnen" ein unterhaltsames Programm mit einem Gastauftritt vom Achimer Polizisten und Hochzeitssänger Bastian Schröter.

Das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Martin Spahr stellt seit über 100 Jahren die musikalische Visitenkarte der niedersächsischen Polizei dar und zieht mit seiner Musik jährlich zahlreiche Konzertgäste in seinen Bann. Mit viel Taktgefühl ist das Orchester zudem abseits der Konzerte gemeinsam mit Präventionsexpert:innen im Bereich der Kriminalprävention aktiv.

Mit den Spenden aus dem Konzert in Verden soll das Projekt "Kinder als Zeugen häuslicher Gewalt" des Vereines "Frauenhaus Verden - Frauen helfen Frauen e.V." unterstützt werden. Teil des Projektes sind ein spezialisiertes Unterstützungsangebot für Kinder und Jugendliche, die häusliche Gewalt miterlebt haben, sowie Präventionsworkshops für Schüler:innen der zweiten Klassen.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird an dem Abend erbeten.

Eine Unterstützung des Benefizzwecks ist zudem auch unter Angabe des Stichwortes "Spende - Kinder als Zeugen häuslicher Gewalt" auf das Konto des Vereines "Frauenhaus Verden - helfen Frauen e.V." möglich:

Kontoinhaber:in: Frauenhaus Verden

IBAN: DE71 2915 2670 0016 2329 51 BIC: BRLADE21VER (Das Ausstellen einer Spendenbescheinigung ist möglich. Hierfür bitte die Kontaktdaten im Verwendungszweck mit angeben.)

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