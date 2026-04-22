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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mitarbeiter bei Ladendiebstahl verletzt++Fahrer mit über 2 Promille unterwegs++Einbruch in unbewohntes Haus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mitarbeiter bei Ladendiebstahl verletzt+ Verden. Am Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Straße Im Ohrt zu einem Ladendiebstahl, bei dem ein Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Mann entwendete Ware aus dem Markt und flüchtete anschließend mit seinem Pkw. Als ein Mitarbeiter versuchte, ihn aufzuhalten, wurde dieser vom Fahrzeug touchiert und leicht verletzt. Einsatzkräfte konnten den Pkw sowie den Beschuldigten im Nahbereich feststellen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Fahrer mit über 2 Promille unterwegs+ Kirchlinteln/A27. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West einen 51-jährigen Fahrer eines Mazda. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Zudem wurden an der linken Fahrzeugseite frische Unfallschäden festgestellt, die auf eine Kollision mit einer Schutzplanke hindeuten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in unbewohntes Haus+ Lilienthal. In der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Sie verschafften sich über eine Tür Zugang und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend entwendeten sie unter anderem Besteck und eine Standuhr und flüchteten unerkannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04791-3070 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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