Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 21.04.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus gestohlen+ Achim. In der Zeit von Montag, 08.45 bis 10.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Fuhrenkamp ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Auffahrunfall mit Leichtverletzter+ Langwedel. Am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr kam es auf der L 158 zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr die Große Straße in Richtung Förth und bremste verkehrsbedingt. Eine nachfolgende 29-jährige Skoda-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

+Kollision mit Fußgängerin+ Achim. Eine Fußgängerin verletzte sich am Montagabend bei einem Unfall mit einem Auto leicht. Eine 27-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 20.20 Uhr die Straße Bierdener Kämpe, als sie nach rechts auf die Bremer Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine Jugendliche, die die Straße zu Fuß überquerte. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

+Unfall mit Gefahrengut+ Kirchlinteln/A27. Am Montagabend kam es auf der A27 zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransport. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer geriet gegen 22.00 Uhr auf er A27 Richtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Verlauf kollidierte dieser mit der Außenschutzplanke und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Dabei wurden mehrere Reifen sowie ein Tank beschädigt. Zudem wurde der Seitenstreifen auf einer Länge von rund 75 Metern durch Erde verschmutzt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Gefahrguttransport handelte. Aus dem Anhänger trat eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus, weshalb die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk alarmiert wurden.

Die Feuerwehr entlud den Anhänger und lagerte das beschädigte Ladegut um. Die Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeuges und die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde die A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. Seit ca. 9:30 Uhr kann der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnhaus+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Westerbecker Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070.

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