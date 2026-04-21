Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autobahnen (A) 27 und A 7: Polizei sucht Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Landkreise Verden & Walsrode (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz und Autobahnpolizei Hannover suchen Zeugen sowie Verkehrsteilnehmende, die am Freitagabend, 17.04.2026, durch die riskante Fahrweise dreier Pkw-Fahrer gefährdet wurden oder relevante Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei meldeten Zeugen gegen 20:40 Uhr zunächst drei Fahrzeuge auf der A 27 in Fahrtrichtung Hannover, die sich im Bereich der Anschlussstelle Verden-Ost ein mutmaßliches Rennen lieferten. Die Pkw-Fahrer setzten ihre Fahrt über das Autobahndreieck Walsrode auf die A 7 in Richtung Kassel fort, wo sie schließlich an der Tank- und Rastanlage Wülferode durch Polizeikräfte angehalten werden konnten.

Bei den Fahrern handelt es sich um drei junge Männer aus Salzgitter im Alter von 18 (mit einem Renault Trafic), 19 (mit einem Mercedes-Benz GLK 220 CDI) und 20 Jahren (mit einem Mercedes-Benz CLA 220 D). Zudem befand sich im Renault Trafic ein 21-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus Salzgitter stammt. Den Ermittlungen zufolge waren sie mit ihren Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholten mehrfach verbotswidrig rechts sowie über den Seitenstreifen. Zudem hielten sie extrem geringe Abstände ein und gaben sich gegenseitig Lichthupe, um Signale zum Einscheren zu geben und als Verband zusammenzubleiben.

Die Führerscheine des 18- und des 20-Jährigen wurden noch vor Ort beschlagnahmt, während der 19-jährige Fahrer zum Zeitpunkt der Kontrolle kein entsprechendes Dokument mit sich führte. Den Fahrern des Renault und des Mercedes CLA wurde die Weiterfahrt untersagt. Die vier Männer zeigten sich uneinsichtig, was vor Ort zu einer lautstarken Diskussion führte.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zudem werden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten geprüft, darunter Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße und das Nutzen des Seitenstreifens zum schnelleren Vorwärtskommen.

Personen, die durch die Fahrweise der genannten Fahrzeuge gefährdet wurden oder Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Verden/ Osterholz unter der Telefonnummer 04231-8060 oder der Autobahnpolizei der Polizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8932 zu melden.

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