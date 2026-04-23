Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schmuck und Bargeld gestohlen+ Verden. In der Zeit von Mittwoch, 04.30 Uhr bis 13.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Hoppenkamp ein. Die Täter gelangten durch eine Tür gewaltsam in die Wohnung. Dort stahlen sie Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Einbruch in Doppelhaushälfte+ Ottersberg. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 10.15 Uhr bis 15.20 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Straße Moorbruch ein. Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zugang zum Haus und entwendeten Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Unfall beim Abbiegen+ Oyten. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Straße An der Autobahn, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr die Industriestraße und wollte in die Straße Auf der Autobahn abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen von links kommenden 62-jährigen Skoda-Fahrer. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug aus leerstehendem Gebäude gestohlen+ Ritterhude. In der Zeit von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 14.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude in der Straße Heidkamp ein und entwendeten verschiedenes Werkzeug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Motorrad und Werkzeug gestohlen+ Schwanewede. Am Mittwochabend zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage in der Straße Otternkamp. Aus der Garage entwendeten die Täter ein Motorrad sowie einen Werkzeugkasten. Das Motorrad hat eine schwarze Verkleidung an der Fahrzeugfront sowie eine silberfarbene weitere Verkleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Auffahrunfall mit verletzten Personen+ Lilienthal. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der K8. Eine 44-jährige Fiat-Fahrerin und eine 59-jährige VW-Fahrerin befuhren hintereinander die Straße Kleinmoor in Richtung Lilienthal. Als die 44-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr die 59-Jährige auf den Fiat der 44-Jährigen auf. Beide Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Ebenfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

+E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwerverletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K5, bei dem eine E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt wurde. Eine 34-jährige VW-Fahrerin fuhr über die Ritterhuder Straße in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Bremer Straße zu verlassen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine 50-Jährige auf ihrem E-Scooter, die den angrenzenden Fuß- und Radweg der Ritterhuder Straße befuhr und den Fußgängerüberweg der Bremer Straße überqueren wollte. Die 50-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Personen, die mit einem E-Scooter oder Fahrrad unterwegs sind, nur dann Vorrang an einem Fußgängerüberweg haben, wenn sie absteigen und ihr Gefährt schieben. Zudem dürfen E-Scooter-Fahrende grundsätzlich keine Fuß- und Radwege benutzen, sondern müssen die Fahrbahn nutzen.

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