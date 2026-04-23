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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zukunftstag bei der Polizei Osterholz+

POL-VER: +Zukunftstag bei der Polizei Osterholz+
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Landkreis Osterholz (ots)

+Zukunftstag bei der Polizei Osterholz+ Beim heutigen Zukunftstag erhielten 45 Schülerinnen und Schüler im Polizeikommissariat Osterholz Einblicke in die Polizeiarbeit. An mehreren Stationen zeigten die Beamten des Polizeikommissariats unterschiedliche Aufgabenbereiche und boten spannende Einblicke in den Polizeialltag.

Neben der Vorstellung von Streifenwagen und Ausrüstung sowie einem Einblick in Wache und Gewahrsam standen auch ein Vortrag zum Polizeiberuf und eine Vorführung von Abwehr- und Zugriffstechniken auf dem Programm. In der Tatortarbeit wurden die Teilnehmenden selbst zu Kriminaltechnikern und durften selbst Spuren sichern.

Abgerundet wurde der Tag durch eine Vorführung der Diensthundeführer mit ihren Hunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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