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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 10.05.2026

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw brennt ab

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam es in der Tiefenbacher Straße zu einem Fahrzeugbrand eines BMW. Der 44-jährige Fahrer bemerkte Rauch an seinem Fahrzeug und stellte es sofort auf einem Parkplatz ab. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Fahrer wurde durch den Rauch leicht verletzt. Die Feuerwehr Crailsheim war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Ein Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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