Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 10.05.2026

Aalen (ots)

Aspach: Unfall nach Wendemanöver

Bereits am Freitagnachmittag kam es auf der B328 kurz vor Großaspach zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 54-Jähriger wollte mit seinem Nissan X-Trail aus einer Parkbucht heraus wenden, um in Richtung Backnang zu fahren. Dabei übersah er einen aus Backnang kommenden 73-Jährigen in seinem Ford Fiesta. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Nissan entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Am Ford von ca. 2.000 Euro.

Backnang: Pkw streift Pkw

Am Samstagvormittag kam es in der Lindenstraße gegen 10:20 Uhr zu einem Unfall mit zwei Pkw. Dabei streifte ein 81-Jähriger mit seinem Opel Meriva einen BMW 525d, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkt war. Es wurde niemand verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro, am BMW von ca. 3.000 Euro.

Schorndorf: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Am Samstagabend gegen 18:20 Uhr kam es auf der L1151 zwischen Schlichten und Schorndorf zu einem Motorradunfall. Der 21-jähriger Fahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte alleinbeteiligt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. An der Aprilia entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro.

Weinstadt: Zwei gestürzte Motorradfahrer

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der K1865 zwischen Schnait und Manolzweiler zu einem Unfall zwischen zwei Motorrädern. Ein 19-Jähriger stürzte alleinbeteiligt in einer Kurve und rutschte dabei in ein entgegenkommendes Motorrad. Der 25-jährige Fahrer stürzte nach der Kollision ebenfalls und verletzte sich leicht. An beiden Motorrädern entstand jeweils ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Weinstadt: Unfall mit zwei Pkw

Auf der L1199 kam es bei der Landhauskreuzung am Samstagabend gegen 21:10 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer übersah beim Links-Abbiegen in Richtung Stetten einen entgegenkommenden Mercedes CLS 500 eines 56-Jährigen. Eine Beifahrerin im Opel wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 15.000 Euro.

Waiblingen: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr kam es in der Rathausstraße zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt. Unbekannte Täter hebelten eine Hintertür auf. Entwendet wurde vermutlich nichts. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422.

Waiblingen: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr kam es in der Westtangente auf Höhe einer Tankstelle zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 80-jähriger fuhr mit seinem Smart vom Tankstellegelände und übersah dabei einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Westtangente fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Smart entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Am Mercedes C200 von ca. 10.000 Euro.

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